Seeheld in Seenot

Sie wollte am nächsten Tag den Barkassen-Kapitän Jost Hellinger heiraten. Doch jetzt ist die Hochzeit der beiden in Gefahr, denn in dem gestohlenen Wagen lagen ihr Hochzeitskleid und die Eheringe.



Während Franzi Wolle am Funk vertritt und Henning darauf hofft, dass sich Wolle im EKH doch noch an das Gesicht des Fahrers erinnert, haben Melanie und Kai mit der Aufklärung des Vorfalls alle Hände voll zu tun. Denn noch wissen sie nicht, wer ihnen Seemannsgarn auftischt.