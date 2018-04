Held für einen Tag

Er behauptet, sich im Beisein seines Sohnes einem der beiden flüchtigen Täter in den Weg gestellt und ihn niedergestreckt zu haben.



Während Melanie und Kai versuchen, die Identität des zweiten flüchtigen Täters herauszufinden und nach der verschwundenen Beute suchen, schmückt Behrens vor laufender Kamera die Details seiner "Heldentat" aus. Es kommt zur entscheidenden Wende, als Jasmin aus ärztlicher Sicht versichert, dass der Mann nicht von Behrens k.o. geschlagen wurde, sondern aufgrund eines geplatzten Aneurysmas das Bewusstsein verlor.



Als Henning und Franzi Behrens damit konfrontieren wollen, finden sie in dessen durchwühlter Wohnung nur seinen verängstigten Sohn: Sein Vater wurde von dem flüchtigen zweiten Täter entführt. Da der Täter offensichtlich annimmt, dass Behrens das Geld genommen hat, schwebt dieser in großer Gefahr.