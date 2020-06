Als Hans und Franzi den verletzten Kowalski im EKH vernehmen wollen, ist dieser bereits getürmt. Auf der Suche nach seiner Beute taucht Kowalski bei seinem Komplizen zu Hause auf und bringt dessen 14-jährigen Sohn Leon in seine Gewalt. Dieser ahnt nichts von der Gefahr und nimmt schließlich Kowalskis Pistole an sich, um einen eigenen Rachefeldzug zu begehen.



Während die Polizisten fieberhaft versuchen, Kowalski zu finden, spitzt sich der Fall in ungeahnter Weise zu. Können Hans und Franzi in letzter Sekunde eine tödliche Tragödie verhindern?