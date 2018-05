Der Katzenkiller von Wandsbek

Die Familie Bäumler lenkt den Verdacht schnell auf Nachbarin Frau Kuntze, die die Parterre-Wohnung in deren Haus bewohnt. Zwischen der misanthropischen Alten und den Bäumlers scheint nicht gerade ein freundschaftliches Verhältnis zu bestehen, außerdem hat Frau Kuntze offensichtlich nichts für Vierbeiner übrig. Sie dementiert die Tat und wird zunächst entlastet.



Eine neue Spur weist auf Zeitungsausträger Jan Sperling hin. Dessen allmorgendliche Tour führt bei den Bäumlers vorbei, und nach einem Geständnis scheinen die Kollegen mit ihm ihren Schuldigen gefunden zu haben. Als jedoch plötzlich ein Beweisvideo im Internet auftaucht, das Frau Kuntze ganz klar als Täterin identifiziert, stehen die Polizisten vor einem Rätsel. Was steckt wirklich hinter dem Katzenkiller von Wandsbek?



Während Franzi noch bis zum Hals in Hochzeitsvorbereitungen steckt, steht Mattes vor einer kniffligen Entscheidung - kann er sich nach dem, was zwischen Franzi und ihm passiert ist, auf der Hochzeit blicken lassen?