Der Soldat

Marko ist sicher, dass sein bisher bester Freund Björn Willke dahintersteckt. Der hatte Marko gerade seine Freundin ausgespannt und dafür von Marko eins auf die Nase bekommen.



Franzi und Hans ermitteln in verschiedene Richtungen und müssen feststellen, dass mehr als nur eine Person Interesse daran haben könnte, Marko etwas anzutun. Das Geheimnis um Markos Verletzung bleibt nicht das einzige, das gelüftet werden will: Was sind die Gründe für Hans Moors Versetzung vom Landeskriminalamt zur Streifenpolizei? Was hat der schweigsame Neue zu verbergen? Die Kollegen zerbrechen sich die Köpfe.