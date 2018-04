Doppelleben

Schnell können sie die rechtmäßige Besitzerin ermitteln. Es ist Claudia Gronau, Reederei-Erbin und Ehefrau eines Staatsrates aus dem Senat. Ist ihr das Geld tatsächlich gestohlen worden? Melanie und Mattes zweifeln an Claudia Gronaus Aussage, zu sehr verstrickt sie sich in Widersprüche. Offensichtlich wird sie erpresst. Melanie findet heraus, was wirklich dahintersteckt - und sie wagt ein riskantes Versprechen.