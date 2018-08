Einsatz für Wolle

Für Hans und Franzi sieht alles danach aus, dass der zweite Junge ein Komplize des Räubers ist. Sie nehmen ihn zur Identitätsfeststellung mit aufs PK. Zur allseitigen Überraschung kennt Wolle den Jungen - er ist der Sohn seiner Tanzpartnerin und guten Bekannten Linda.



Der Junge gibt sich unschuldig und auf Beharren seiner Mutter muss Wolle ihn vorerst gehen lassen. Um seine Chancen bei Linda nicht zu schmälern, reißt Wolle die Ermittlungen an sich.



Tatsächlich hat es in letzter Zeit eine ganze Reihe ähnlicher Raubüberfälle gegeben. Ist Lindas Sohn in eine Serie von schweren Straftaten verwickelt? Die Hinweise darauf verdichten sich.