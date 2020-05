Doch die Ermittlungen laufen schleppend, und die Polizisten müssen den ersten Verdächtigen aus Mangel an Beweisen laufen lassen. Vorher gelingt es Alexa und Hans jedoch, dem Mann eine entscheidende Information zu entlocken und so den Abholer des Geldes festzunehmen. Dieser will über die Hintermänner nicht auspacken, also beschließen die Polizisten, der Bande eine Falle zu stellen.