Es grünt so grün

Zeitgleich ermitteln Melanie und Mattes in einem Fall von Pflanzendiebstahl. In einer Gärtnerei ist ein voll beladener Lieferwagen gestohlen worden. Melanie und Mattes finden heraus, dass es am Abend zuvor dort Streit mit einer jungen Frau gegeben hatte, die der Besitzer angeblich noch nie gesehen hat. Die Vermutung liegt nahe, dass die Naturschützer etwas mit dem Diebstahl zu tun haben. Doch den Polizisten wird schnell klar, dass es hier noch um weit mehr als "grüne Ideale" geht.



Franzi gerät indes in einen Gewissenskonflikt. Ihr passt es selbst nicht, dass ein Gemeinschaftsgarten durch Parkplätze ersetzt werden soll. Doch Berger teilt ausgerechnet sie für die Räumung ein.