Sie sieht in ihm einen Wiederholungstäter. Jegliche Wiedergutmachungs-Beteuerungen und Versuche, Alexa milde zu stimmen, ziehen Sven Wiebel immer mehr den Boden unter den Füßen weg. Selbst Hans' Versuche einzulenken zeigen sich als wirkungslos.



Als schließlich Sven Wiebels Sohn in diesem Strudel aus unglücklichen Zufällen einen schweren Verkehrsunfall erleidet, ist das Chaos perfekt, und Sven Wiebel macht allein Alexa dafür verantwortlich. In einer Verzweiflungstat nimmt er die Polizistin als Geisel und droht, seinem und ihrem Leben ein Ende zu setzen.