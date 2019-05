Nach anfänglichem Misstrauen stimmt sie zu, ihn zu begleiten. Denn sie kennt den verletzten Til Schilling. Die beiden haben zusammen studiert und waren damals ein Paar. Als Wörner sie zu Til bringt, sieht sie sofort, dass sie ihm allein mit ihrem Notfallkoffer nicht helfen kann. Til weigert sich, in ein Krankenhaus zu gehen, und so soll Wörner alles Notwendige besorgen und Jasmin bringen. Diese wird solange mit Til zusammen eingesperrt. Der ist zwar geschwächt, aber bewaffnet und offenbar bereit, notfalls auch eine alte Freundin zu erschießen.



Bei dem Versuch, die Medikamente und medizinischen Geräte zu stehlen, wird Wörner von Haase außer Gefecht gesetzt. Hans und Franzi finden bei ihm Jasmins Autoschlüssel und ihr Handy. Sie begreifen, dass Jasmin entführt wurde und in großer Gefahr schwebt.