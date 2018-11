In dem Fall um einen flüchtigen Geldautomatenbetrüger muss das Hamburger Polizei-Team nicht nur seinen Kollegen Wolle vor einer Geiselnahme retten, sondern diesen sowie die vermisste Ariane Junker auch erst einmal finden. Denn in der Behörde, in der der Fahrstuhl steckengeblieben ist, herrscht bereits Feierabend. Wolle stellt hier einmal mehr unter Beweis, dass er mit allen Wassern gewaschen ist und das Polizei-Handwerk seit Jahrzehnten beherrscht.