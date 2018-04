Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Die Teams teilen sich auf - es geht darum, Nina zu finden, bevor es zu spät ist. Jule wird hellhörig, als sie die Beschreibung des Täters vernimmt. Auch der Ablauf der Tat, die weiteren Umstände - all das kommt ihr schrecklich bekannt vor. Die Suche nach dem Täter wird gleichzeitig eine Suche nach den Gespenstern in Jules eigener Vergangenheit. Als sich ein Verdacht der Polizei erhärtet und der Täter gestellt werden kann, entladen sich Wut und Aggression in einem folgenreichen Gefecht.