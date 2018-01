Getrennte Wege

Das Team braucht die Unterstützung eines Psychologen, und ausgerechnet Philipp Rost kommt als Verhandler dazu.



Franzi und Hans versuchen, Gunnars Familie aufzutreiben und sein Motiv zu ermitteln, um Rost so Verhandlungshilfen an die Hand zu geben. Die Frau ist urplötzlich abgereist, der 22-jährige Sohn Basti verschwunden. Hans kommt der Verdacht, an der Sache könnte etwas faul sein. Melanie und Mattes forschen nach: Basti ist nicht bloß unauffindbar - praktisch sämtliche Spuren seiner Existenz wurden verwischt. Was steckt wirklich hinter dem Suizidversuch Gunnars? Ist das ganze Szenario ein abgekartetes Spiel?



Als Basti plötzlich unerwartet am Tatort auftaucht, nimmt der Fall eine drastische Wendung - es wird höchst gefährlich für Rost und die Kollegen. Und Franzi findet sich in einer Situation wieder, in der die Zukunft ihrer Familie auf dem Spiel steht.