Und dass gerade jetzt, nachdem sie erst so kurze Zeit wieder zurück im Dienst ist. Während Franzi und Hans sich darauf konzentrieren, den flüchtigen Täter und auch Britta zu finden, übernehmen Melanie und Mattes die Ermittlungen beim Einbruch in der Wohnung von Ellen Flügger. Diese lebt mit ihrem dementen Vater Thies Wildberger und ihrer Tochter Svenja zusammen. Geld wurde gestohlen, und außerdem sind ihre Tochter und ihr Vater verschwunden.



Bald ist klar: Beide Fälle haben miteinander zu tun, und Thies Wildberger ist Opfer und Täter zugleich. Der demente Mann verwechselt häufig Personen in seinem Umfeld, findet sich nur schwer zurecht und fällt auch immer wieder durch aggressives Verhalten auf. Dabei wird er nicht nur zu einer Gefahr für sich selbst, sondern vor allem auch für seine Enkelin Svenja, die mehr und mehr die Kontrolle über ihren Großvater zu verlieren scheint.