Höhenflüge

Thomsens Sohn Sebastian steht dieser Idee mehr als skeptisch gegenüber und hat dies seinem Vater auch stets offen gesagt. Er äußert den Verdacht, sein Vater könne manisch-depressiv sein.



Tatsächlich bestätigt auch Philipp Jung, der sich ein Bild von dem exzentrischen Unternehmer macht, den Verdacht auf eine bipolare Störung. Hat Thomsen in einer spontanen Anwandlung den Brand selbst gelegt? Oder wollte sich der Ex-Angestellte Daniel Papenburg an seinem ehemaligen Chef rächen? Er hatte sich zur Tatzeit frühmorgens heimlich auf dem Werftgelände herumgetrieben und den Notruf verständigt.



Raimund Thomsen selbst macht seinen Sohn für alles verantwortlich. Verzweifelt versucht seine Ehefrau, zwischen Vater und Sohn zu vermitteln.



Melanie und Helen sind mittlerweile sehr gute Freundinnen. Mattes vermutet, dass Helen durchaus mehr will - was Melanie nicht glauben mag.