Hund und Katze

Sie befürchtet, dass der Reporter Peter Barth mit anrüchigen Behauptungen, was sie und ihren Ex-Mann angeht, ihrem Ruf schaden will, und sie dadurch Stimmen im anstehenden Wahlkampf verlieren könnte. Die Beamten suchen daher diskret nach weiteren Spuren in dem Fall.



Auch Karows ehemaliger Komplize, Winnie Bongartz, wird unter die Lupe genommen. Dieser scheint große finanzielle Probleme zu haben. Haben er und Karow doch ihre alten Aktivitäten wieder aufgenommen? Wolle ist sichtlich angetan von Frau Kühn und versucht Tarik und Claudia nach besten Kräften zu unterstützen, den Fall aufzuklären.