Die Ermittlungen zeigen, dass Maja sehr isoliert ist, selbst ihr bester Freund Florian hat sich nach ihrem Outing von ihr abgewandt. Ein Zustand, der auch ihren Eltern nicht bewusst war. Als Maja in einem besorgniserregenden Zustand im EKH eingeliefert wird, verschweigt sie, was am Abend zuvor passiert ist. Warum deckt sie die oder den Täter?



Unterdessen will Mattes sich nicht damit abfinden, dass Eva ihn für ihre Karriere in Richtung USA verlassen will, und setzt alles auf eine Karte. Wird er sie zum Bleiben überreden können?