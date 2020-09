Doch auch Lisas temperamentvolle Ehefrau Ornela Gilberto-Franck gerät in den Fokus der Polizisten: Es gab in der Nacht zuvor einen heftigen Streit zwischen dem Ehepaar. Ornela möchte mit Lisa eine Familie gründen. Sie ist schwanger, doch sieht sich durch Lisas manische Arbeitswut völlig vernachlässigt.



Währenddessen muss Mattes Eva sagen, dass gegen sie ein Rechtshilfegesuch aus den USA vorliegt. Sie könnte alles verlieren, was sie sich beruflich aufgebaut hat.