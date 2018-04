Lügen und Geheimnisse

Schnell wird klar, dass es sich bei dem Mädchen um die Einbrecherin handeln muss. Melanie und Mattes finden zudem Hinweise, dass die vermisste Nina das Haus der Leitners regelrecht ausspioniert hat. Doch das Ehepaar Leitner beteuert, Nina vorher noch nie gesehen zu haben. Auch die fassungslose Mutter steht vor einem Rätsel. Sie kann nicht glauben, dass ihre Tochter so etwas tun würde. Der Fall eskaliert, als Nina den fünfjährigen Sohn der Leitners entführt. Die Polizisten versuchen fieberhaft, die Verbindung zwischen den beiden Familien herauszufinden. Hatten Nina und Torsten eine Affäre? Will sie sich nun an ihm rächen und seinen kleinen Sohn in Gefahr bringen?



Franzi hat derweil immer noch alle Hände voll mit der Sanierung ihres Hauses zu tun. Zu allem Überfluss steht auch noch überraschend ihr chaotischer Vater vor ihr - ein Unikat der besonderen Art.