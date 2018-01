War der Steinwurf ein gezielter Anschlag oder der spontane Wutausbruch eines Schwulenhassers? Während die Kollegen ermitteln, nimmt die charmant abgebrühte Transe Corn die Dinge lieber selbst in die Hand und verpasst ihrem Gegenspieler eine Abreibung. Die Fronten Dönerbude und Schwulen-Bar verhärten sich.



Auch im PK sorgt der Fall für Unruhe. Der neue Revierleiter Grüning spricht von Minderheitenkrieg und wirft Tarik vor, aufgrund seiner türkischen Herkunft voreingenommen zu sein. Zu Tariks Entsetzen will Grüning ihm und Claudia den Fall entziehen. Nun müssen alle Kollegen an einem Strang ziehen, um das Verbrechen aufzuklären und mit dem einen oder anderen Vorurteil aufzuräumen - sowohl in der Wache als auch auf dem Kiez.