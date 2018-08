Retter in der Not

Und so steht er, der seine Frau in der Vergangenheit mehrfach misshandelt hat, im Fokus der Ermittlungen. Der Mann ist aggressiv, unberechenbar, und seine Frau hat offensichtlich Angst vor ihm. Doch ist er der Täter? Oder steckt etwas anderes hinter dem folgenschweren Verkehrsunfall?



In den Augen des neuen Revierleiters Grüning laufen die Ermittlungen nicht rund, und eine Schuldige dafür hat er auch schon ausgemacht: Er sagt Melanie unter vier Augen, dass sie mit ihrem Ego die Teamarbeit torpediere. Melanie kontert, Grüning könne einfach nicht mit selbstbewussten Frauen umgehen. Grüning polarisiert, und die Stimmung zwischen den Kollegen spitzt sich zu.



Zu alldem wird Mattes im Krankenhaus unfreiwillig Zeuge, wie Berger gegenüber Jasmin seiner Verzweiflung Luft macht. Es geht ihm nicht gut. So schnell wird er wahrscheinlich nicht zurückkommen.