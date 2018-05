Riskante Entscheidung

Doch der Fall erscheint in einem neuen Licht, als der Ehemann des Opfers, Alex Hagemeyer, kompromittierende Fotos von Silke mit einem fremden Mann findet. Hatte Silke eine Affäre? Wurde sie damit erpresst? Von Grit Seidel - oder von dem vermeintlichen Liebhaber, der offensichtlich auch noch eine Rechnung mit dem Opfer offen hat?



Während Melanie und Helen sich nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser kennenlernen, laufen Mattes' Charmeoffensiven ins Leere, und er beginnt, an seiner Wirkung auf die Damenwelt zu zweifeln. Am Ende wartet eine Überraschung auf ihn - und seine Kollegin.