Dann endet ein Essen mit viel Thai-Chili für Wielich im Krankenhaus, eine schwer verliebte Nachbarin erhebt finstere Anschuldigungen, und bei Künstler Röder deutet sich ein dunkles Geheimnis an.



Melanie und Mattes finden heraus, dass der Einbruch kein Zufall war. Aber welche Rolle spielt die Thailänderin, für die sich Rufi so vehement einsetzt, dass er sogar in der Arrestzelle landet? Nach und nach gelingt es den Kollegen vom PK 21, einen Verdächtigen nach dem anderen auszuschließen und einen perfiden Plan aufzudecken.