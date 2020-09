In Frage kommen sein ehemaliger Bühnenpartner Bernhardt Lippe, der mittlerweile ein Konkurrent geworden ist, und Lohses Frau Sandra, die vermutet, dass ihr Mann sie betrügt. Schließlich wird auch Petra Steinert verdächtigt, die, sollte der TV-Comedian Intendant werden, eine Gefahr für den Erfolg ihres Theaterschiffes befürchten muss.



Während die Polizisten in einem Fall von verletzten Gefühlen und gekränkter Eitelkeit ermitteln, nähern sich Mattes und Eva langsam wieder an. Doch dann erfährt Mattes den wahren Grund für Evas Rückkehr aus Boston und muss seine Gefühle neu sortieren.