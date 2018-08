Auf der Suche nach dem alten Herrn stoßen sie im geräumten Seniorenheim auf Einbruchsspuren: Jemand hat die Evakuierung ausgenutzt und Wertsachen aus den Wohnungen der Bewohner gestohlen - und einen Altenpfleger niedergeschlagen, der den Täter offenbar überrascht hat.



Während Franzi und Hans die gefährliche Entschärfung des Blindgängers absichern, nehmen Claudia und Tarik die Ermittlungen auf: Was hat der undurchschaubare ärztliche Leiter der Seniorenresidenz zu verbergen? Was verheimlicht der überfallene Pfleger? Die Lösung des Falles wird nicht leichter, als Franzis Vater Rufi dazwischenfunkt, der offenbar zur Tatzeit ganz in der Nähe war - nur ein Zufall?