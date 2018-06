Versuchungen

Die Angestellte und Ex-Freundin Maja Urbancic hat kein Alibi für die Tatzeit. Auch die Freundin von Lars List macht sich verdächtig. Ist sie eifersüchtig auf die Ex und will ihr etwas unterschieben?



Zeitgleich müssen Claudia und Tarik zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Rollstuhlfahrer verletzt wurde. Die Polizisten finden 10 000 Euro bei dem jungen Kristof, der behauptet, das Geld gefunden zu haben.



Im PK stellt sich heraus, dass Kristof der Sohn von Maja Urbancic ist. Hat er etwas mit dem Diebstahl zu tun? Und wenn ja, warum? Und woher stammen die restlichen 6000 Euro? Handelt es sich dabei um Schwarzgeld?



Auf der Suche nach weiterem Geld in den Privaträumen des Restaurantbesitzers gerät die finanziell unter Druck stehende Franzi in Versuchung.