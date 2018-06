Während die Ärzte um Hans' Leben kämpfen, wird der Fall für das PK 21 mysteriöser, als Mattes und Melanie in Hans' Wohnung eine größere Geldsumme finden: 30 000 Euro. Steht das Geld in einem Zusammenhang mit den Schüssen auf ihn? Ist Hans in etwas Illegales verwickelt?