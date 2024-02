Nach dem Tod von Corfitzen (Henrik Birch) kommt dessen Tochter Kajsa (Birgitte Hjort Sørensen) nach Dänemark. Die erfolgreiche Geschäftsfrau, die in London für einen Investmentfonds arbeitet, ist die Alleinerbin von Schloss Nørlund. Kajsa stattet im zugehörigen Waldgebiet Niels Oxen (Jacob Hauberg Lohmann) einen Besuch in dessen einsam gelegenen Camp ab. Sie ist überaus freundlich zu dem ehemaligen Elitesoldaten und erzählt ihm, dass sie einst selbst Pläne gehabt habe, Mitglied bei den Spezialkräften des dänischen Heeres zu werden.



Wenig später trifft sich Niels noch einmal mit der PET-Chefin Frigg Mossman (Ellen Hillingsø). Er erklärt sich nun doch dazu bereit, für sie zu arbeiten. Mossman lässt sich sogar auf seine hohen Honorarforderungen ein. Margrethe Franck (Josephine Park) soll seine Ansprechpartnerin sein. Als Mossman mit Niels allein ist, weist sie ihn allerdings an, alle wichtigen Informationen nur an sie weiterzuleiten. Nach wie vor ist nicht klar, was für ein Spiel die Leiterin des Geheimdienstes spielt. Offenbar arbeitet Mossman nämlich auch mit Corfitzens Sicherheitsbeauftragten Poul Arvidsen (Claus Riis Østergaard) zusammen.



Als dieser entdeckt, dass ihm Dokumente über den Geheimbund Danehof entwendet wurden, meldet er sich bei Mossman und will aussteigen. Wenig später ist Arvidsen tot. Er wird während eines Gesprächs mit Niels vor dem Schloss erschossen. Kurz vor seinem Tod hatte er noch eine Jagdhütte erwähnt.



Niels macht sie ausfindig und entdeckt dort im Fußboden ein Geheimfach mit einem versteckten Laptop und ein Hundehalsband. Kurz darauf wird er niedergeschlagen.