Frigg Mossman (Ellen Hillingsø) und Margrethe Franck (Josephine Park) statten Justizminister Rosborg (Christian Tafdrup) einen Besuch ab. Sie sprechen mit ihm über den Abend nach der Jagd auf Schloss Nørlund, an dem die junge Deutsche Virginia verschwunden ist. Der Politiker gibt ihnen nur ausweichende Antworten.



In den Händen von Virginias Schwester Kathrin (Luise Befort) und deren Cousin Nico (Reinout Scholten van Aschat) befindet sich allerdings ein weiteres Video von der besagten Veranstaltung, das Rosborg schwer belastet. Die beiden nehmen Kontakt zu dem Justizminister auf und fordern Geld von ihm. Er vereinbart ein Treffen mit ihnen an einem abgelegenen Ort in den Dünen.



Niels Oxen (Jacob Hauberg Lohmann) und Margrethe haben Kathrin und Nico mittlerweile im Visier und sind als heimliche Beobachter vor Ort, als die Geldübergabe stattfinden soll. Kathrin will sich aber nicht nur mit Rosborgs Zahlung zufriedengeben, sondern schlägt auch noch auf den Justizminister ein. In diesem Moment taucht ein schwer bewaffnetes Team von vermummten Sicherheitskräften auf, befreit den Politiker und erschießt die junge Frau. Niels greift ein und bringt den angeschossenen Nico in Sicherheit. Er stirbt aber wenig später.



Nach dem Vorfall fällt der Bericht von Margrethes Vorgesetztem Rytter (Thue Ersted Rasmussen) äußert merkwürdig aus. Er behauptet, dass Nico wegen Drogenhandels in einen Konflikt mit anderen Kriminellen geraten sei. Kathrin, von deren Leiche jede Spur fehlt, und der Justizminister seien gar nicht vor Ort gewesen. Als Margrethe erklärt, dass sie als Augenzeugin ganz andere Dinge gesehen habe, wird sie vom Dienst suspendiert.