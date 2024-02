Niels Oxen (Jacob Hauberg Lohmann) ist in der Jagdhütte neben einem Toten aufgewacht. Dabei handelt es sich um den PET-Mitarbeiter Fensmark (Morten Brovn), der ihn eigentlich beobachten sollte. Nachdem er Niels in der Hütte niedergeschlagen hatte, wurde Fensmark von einem Unbekannten erschossen.



Unterdessen greift allgemeines Misstrauen um sich. Die Geheimdienstchefin Frigg Mossman (Ellen Hillingsø) trifft sich mit Sara Kaspersen (Sandra Yi Sencindiver), der persönlichen Referentin des Justizministers Ulrik Rosborg (Christian Tafdrup). Sara vermutet, dass es eine undichte Stelle beim PET gibt. Niels und Margrethe Franck (Josephine Park) wiederum sind sich immer noch nicht sicher, ob sie Mossman wirklich vertrauen können.



Derweil wird deutlich, dass zwei junge Deutsche, Kathrin (Luise Befort) und deren Cousin Nico (Reinout Scholten van Aschat), für den Tod von Corfitzen und den Männern aus seinem Umfeld verantwortlich sind. Offenbar geht es um Rache für Kathrins Schwester Virginia. Ein Hinweis auf diesen Fall findet sich auf einem USB-Stick, den Niels in der Jagdhütte entdeckt hatte.



Zusammen mit Margrethe sichtet er die darauf enthaltenen Videos von Corfitzens Jagdgesellschaft. Zu sehen sind zunächst drei junge Frauen, die gerade auf Schloss Nørlund ankommen. Bei den am nächsten Morgen entstandenen Aufnahmen fehlt eine von ihnen. Margrethe findet heraus, dass es sich um Virginia handelt, die mittlerweile in ihrer Heimatstadt Itzehoe offiziell als vermisst gemeldet wurde.



Die anderen beiden Frauen, Lili und Debbie, sind in den vergangenen Tagen auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen. Den Ermittlern stellt sich die Frage: Was hat der dänische Justizminister Ulrik Rosborg mit den Vorgängen zu tun? Er ist ebenfalls auf einem der Videos zu sehen.