Schatten der Mörder - Shadowplay (3)

In der Zwischenzeit vernehmen Max und Elsie gemeinsam Karin - ohne zu ahnen, wie nah sie damit der Mörderin der GIs sind. Direkt nach ihrer Vernehmung taucht Karin jedoch in den Berliner Untergrund ab. Sie flüchtet zum "Engelmacher" und bietet ihm ihre aktive Mitarbeit in seiner Organisation an. Sie erhält von ihm als ersten Auftrag die Aufgabe, gemeinsam mit Marianne Informationen in den Ostsektor zu schleusen. Sie werden dort jedoch von russischen Soldaten attackiert, und Marianne wird schwer verletzt. Parallel observiert die Polizei das Hotel "Alt Bayern", in dem "der Engelmacher" ein Bordell betreibt, da sie hoffen, dort Karin zu finden.



Max trifft auf Moritz' ehemaligen Kommandeur General Wright. Der berichtet ihm von den traumatischen Erlebnissen bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau, die Moritz nachhaltig verändert hätten. Und wieder erhält Max von seinem Bruder Moritz eine persönliche Botschaft. Diese führt ihn zu einer Lagerhalle, wo er die gefesselte Berta Spiel tot auffindet, die ihren schweren Verbrennungen erlegen ist. Die Vorgehensweise erinnert fatal an den zweiten Streich aus "Max und Moritz".



Elsie trifft sich mit dem russischen Offizier Izosimov, der ihr die Gelegenheit gibt, ihren Mann Leopold wiederzusehen, unter der Bedingung, dass sie ihm Informationen über Max zukommen lässt. Elsie willigt ein und beginnt, ihren Kollegen zu observieren.



Doch dann wird Max von der Nakam verschleppt, einer jüdischen Geheimorganisation, die einen Rachefeldzug gegen abgetauchte Nazis führt und hierfür auch Max gewinnen will.