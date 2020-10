Schatten der Mörder - Shadowplay

Ende 30, geboren und aufgewachsen in Berlin. Zerrissen wie die Stadt Berlin. Ihr Ehemann Leopold wird in Russland vermisst. Aber Elsie vermutet, dass er noch am Leben ist. Sie hat Recht: Er wird in Berlin in einem Gefangenenlager festgehalten. Elsie wird für die Russen spionieren, damit sie ihren Ehemann zurückbekommt.

Um mehr Essensmarken zu erhalten, arbeitete Elsie zunächst als Trümmerfrau. Dann kam ihr die Idee, sich bei der Polizei zu bewerben, und sie stieg dort schnell auf. Diese Arbeit bringt genauso viel Geld, ist aber körperlich nicht so anstrengend. Heutzutage glaubt Elsie, dass sie ein besseres Berlin schaffen kann, ein neues Berlin, erbaut auf der Asche der Ruinen.

Wie in den meisten Polizeibezirken Berlins arbeiten auch in Elsies Bezirk hauptsächlich Frauen. Elsie ist die Leiterin der Sektion, ihr Bezirk liegt im amerikanischen Sektor.

Elsies hehres Ziel ist es, eine bessere Zukunft zu schaffen, für sich und ihren Ehemann, von dem sie tief in ihrem Inneren weiß, dass sie ihn wiedersehen wird. Aber der Preis, den sie dafür zahlen muss, ist hoch.