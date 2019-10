Amys Name taucht bei den Ermittlungen auf, und Nikki erinnert sich an sie. Auch Simon und der Patient geraten in den Fokus der Ermittler.



Die drei Rechtsmediziner Nikki, Jack und Thomas sind mit ihrem kriminalistischen Gespür Mördern auf der Spur. Sie finden jede noch so kleine, dabei oft entscheidende Spur.