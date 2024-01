Evelin(Emily Kusche) und ihre Brüder entscheiden, sich nach dem Ausbruch aus dem Camp Klabaster zunächst auf den Weg nach Hamburg zu machen und nicht nach Berlin, wo sie ihren Vater vermuten. Denn mysteriöse Nachrichten aus dem Radio haben behauptet, dass die Hauptstadt nicht sicher sei und dort bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen würden. In einem Auffanglager vor Hamburg hoffen sie, ihre Mutter (Annika Kuhl) wiederzufinden, die damals, wie viele andere Bewohner der Insel, angesichts der gefährlichen Taubengrippe vom Militär evakuiert wurde. Doch als die Gruppe endlich das Quarantäne-Camp erreicht hat, erwartet sie eine traurige Nachricht. Allerdings es gibt auch Grund zur Freude: Evelins Freundin Yvonne (Linda Stockfleth) und Herms Freund Fiete (Tim Bülow) haben die Taubengrippe, wie so viele andere Jugendliche, überlebt und schließen sich dem Treck an. Mit Erik (Manuel Harder) und seinen skrupellosen Handlangern im Nacken, treten sie schließlich doch den gefährlichen Weg nach Berlin an.



Zusatzinformation - Welche deutsche Serie kann von sich behaupten, einen waschechten Panzer in eine aufregende Verfolgungsjagd zu schicken? Es ist der Überraschungseffekt der 5. Episode, wenn Devid, Herm und Fiete einen Leopard-Panzer aus dem Schuppen zaubern und sich eine dramatische Hetzjagd mit den rachedurstigen Plünderern liefern. Doch die Szene ist nicht nur auf dem Screen aufregend anzuschauen. Auch die Vorbereitung und der Tag des Drehs waren für alle Beteiligten ein wahres logistisches und nervenzerrendes Abenteuer. Das Sammlerstück aus Baden-Württemberg musste rechtzeitig zum Dreh nach Brandenburg gebracht werden, als Schwertransport, der nur zwischen 2 Uhr nachts und 8 Uhr morgens auf der Autobahn durchgeführt werden durfte. Die Genehmigung für den Transport kam dann erst in letzter Minute! Zwei Stunden vor Drehbeginn war der Leopard 1 dann endlich angekommen. Und da die Naturschutzbehörde den Einsatz und Dreh mit dem Panzer auf öffentlichem Gelände mit Hinweis auf den Ukraine-Krieg verbot, musste relativ kurzfristig auch ein Privatgelände für den Dreh gefunden werden. Ein Abrissgelände im Nordwesten von Brandenburg und ein privates Waldgebiet standen zum Schluss zum Glück gerade noch rechtzeitig zur Verfügung. Ein großer Aufwand für einige Minuten Film, doch der hat sich für den Perfektionisten Christian Alvart und seine Zuschauer wahrhaftig gelohnt.