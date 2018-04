Bei der Versicherungsfirma für Schiffsfrachten, die Nadja Engel gehört, geht es um Millionen. Verdächtig ist der Prokurist der Firma, Thies Koning. Hat Koning sich an einem Versicherungsfall illegal bereichert, und war ihm seine Chefin auf der Spur? Doch auch Nadjas Ehemann Stefan Engel hätte ein Motiv, denn sie hatte eine Affäre. Nur Nadja könnte Licht ins Dunkel bringen, sollte ihre Erinnerung zurückkehren. Aber das könnte den Täter auf den Plan rufen.



Als die Ermittler schließlich den Liebhaber von Nadja Engel finden, erleben sie eine Überraschung, die dem Fall eine völlig unerwartete Wendung gibt.



Die "SOKO Hamburg" ermittelt in Mordfällen und Verbrechen länderübergreifend in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Ihre Fälle reichen von Ratzeburg über St. Pauli, den Hamburger Hafen und das Alte Land bis nach Kehdingen und Dithmarschen. Daher liegt das Kommissariat der SOKO auch nicht in einem schicken Neubau in der Hafencity, sondern in einem alten Backsteinbau am Stadtrand in Finkenwerder - direkt an der Elbe, der Lebensader der drei nördlichen Bundesländer.



Und da der Fluss auch häufig der schnellste Weg ist, um die weit verstreuten Tatorte zu erreichen, steht den Kommissaren dafür jederzeit ein Schnellboot zur Verfügung. So verbindend der Fluss ist, an dem sie leben, so unterschiedlich sind die Verbrecher am Lauf der Elbe: Hamburger Geschäftsleute und Altländer Apfelbauern, wohlsituierte "Speckgürtelbewohner" und altbekannte Kiezganoven. Um ihnen auf die Spur zu kommen, braucht es ein ebenso vielseitiges Team, eine Truppe mit Menschenkenntnis und Teamgeist, mit allen Wassern gewaschen: Das sind Jan, Lena, Oskar, Cem und Maria.