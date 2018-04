Die vier Flamingos hatten es in dieser Nacht ordentlich krachen lassen. Jörg Kittel, Andy Jansen und Hans Peter "HP" Himmelreich scheinen am Morgen danach die Abwesenheit ihres Freundes gar nicht bemerkt zu haben. Sie behaupten, an die vergangene Nacht nur verschwommene bis gar keine Erinnerungen zu haben.



Selbst die auf Borowskis Handy gefundenen Fotos scheinen ihnen nicht auf die Sprünge zu helfen. Doch dann entdeckt die SOKO auf Kittels rosa Flamingo-Kostüm Blutflecken. Kittel wiegelt ab - es wäre wegen der dummen Streiche zu einem Streit gekommen, doch hätte man sich ganz schnell wieder versöhnt. Der SOKO bleibt nichts anderes übrig, als nach und nach die Nacht der vier zu rekonstruieren. Dabei stößt sie auf verschiedene Fährten und kann den Mörder schließlich nur mittels eines Tricks zum Geständnis bewegen.