Mitten ins Herz

Außerdem findet die SOKO heraus, dass es eine jahrzehntealte Familienfehde zwischen den Röpers und den Proskes gab. Hat die Vergangenheit etwas mit dem Mord an Harald Proske zu tun? Auch die (Noch-)Ehefrau des Toten gerät unter Verdacht. Im Falle einer Scheidung hätte Carola Proske keinen Cent geerbt. Als sie einem Bekannten, der offensichtlich enge Kontakte ins Kiez-Milieu pflegt, eine höhere Summe Bargeld übergibt, nehmen die Ermittler an, dass sie damit einen Auftragsmord begleicht.



Der Fall erfährt eine Wendung, als klar wird, dass Timo Fenne hinter eine Affäre zwischen Yvonne Röper und Harald Proske gekommen war. Timo hat kein Alibi, und in seiner Wohnung wird Munition gefunden, die zur potenziellen Tatwaffe passt.