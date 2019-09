Als vermeintlicher Kunde ermittelt Max in der Maßschneiderei und stellt fest, dass Vater und Sohn Streit über die Ausrichtung des Hauses haben. Der neue Stil des Juniors hat so viel Geld gekostet, dass er Agnes Meyer nicht mehr als Auszubildende einstellen will. Aber Klaus Ritter besteht nicht nur auf deren Mitarbeit, er steckt ihr auch Geld zu.



Ritters Schwiegertochter Charlotte, die als Geschäftsführerin versucht, die Maßschneiderei aus den Schulden zu führen, steht ebenfalls unter Verdacht. Sie war mit Tobias Körner während des Studiums befreundet. Und scheinbar haben die beiden über die Jahre eine Affäre gehabt. Plötzlich aber führen die Spuren in die Vergangenheit von Seniorchef Klaus Ritter, und das Familiengeheimnis der traditionellen Maßschneiderei Ritter kommt ans Tageslicht.