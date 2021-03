Vor allem Thorsten Heen, der mit Bianca im heftigen Streit lag, scheint verdächtig. Seine Familie will nach Bayern umziehen, und sein Sohn benötigt deutlich bessere Noten, um dort aufs Gymnasium zu können. Für gute Noten hat Heen sogar versucht, die Aushilfslehrerin Stefanie Weiss zu bestechen. Aber auch die Direktorin Heike Sommermeier, die sich mit ihrer besten Freundin Bianca zerstritten hatte, gerät in den Fokus. Sie hatte Biancas Wechsel an eine andere Schule verhindert, um sie nicht zu verlieren. Heike wollte es wiedergutmachen und Bianca als ihre Nachfolgerin durchsetzen. Trotzdem hat Bianca ihr nicht verziehen. Und das setzt Heike schlimm zu.



Als herauskommt, dass Bianca mit Thallium vergiftet wurde, wendet sich das Blatt. Hat Stefanie Weiss ihre Kollegin vergiftet, weil diese hinter ihre Bestechlichkeit gekommen war? Oder war es doch Malte Goler, der mit seiner Kollegin Bianca um den Direktorenposten konkurrierte? Als Malte selbst mit einer Thalliumvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wird, glauben die Ermittler, dass es an der Schule einen Serientäter gibt. Denn dort scheinen beide Lehrer vergiftet worden zu sein.