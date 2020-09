Zufälligerweise ist Pisati aber auch eine ehemalige Schulfreundin des Mordopfers und gerät so immer mehr in den Fokus der Ermittlungen.



Unterdessen ist Nina schockiert, als sie erfährt, dass Lukas ernsthaft überlegt, eine neue Stelle in Wien anzutreten. Zwischen den beiden Kommissaren entbrennt ein Konflikt, der das ganze SOKO-Team auf die Probe stellt.