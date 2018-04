Hannes Kofler (gespielt von Heinz Marecek) ist ein weithin bekannter Gourmetkoch und Betreiber der "Pochlaner Stuben" auf einer Alm in Kitzbühel. Seine Tochter hat die SOKO einst geleitet und sich samt Team bei ihm verköstigt. Er bekocht die SOKO weiterhin, aus alter Freundschaft und um Informationen aufzuschnappen. Er und seine Freundin, die Gräfin Schönberg, sind leidenschaftliche Hobby-Detektive. Sie bringen es nicht übers Herz, sich nicht in die Mordermittlungen zu stürzen. Keine Aufklärung, zu der sie nicht ein Schärflein beitragen. Aber dank unkonventioneller Improvisationen tappen sie in so manches Fettnäpfchen ...