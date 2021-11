Ein in flüssiger Schokolade hinterlassener Schuhabdruck am Tatort, der Linda Stark zugeordnet werden kann, erhärtet den Verdacht. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Schokolade im Café so glücklich gemacht hat, weil sie mit einer Droge versetzt war. Daraus entsteht eine neue Spur: Wo kam die Droge her? Zudem schuldete das Mordopfer Cem 40 000 Euro aus der Einlage in das Café. Wegen persönlicher Befangenheit muss Helena den Fall schließlich abgeben. Auf der Suche nach Antworten folgt sie Cem nach Antwerpen, wo anscheinend alle Fäden zusammenlaufen.