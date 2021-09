Enno hatte auf dem Großmarkt gearbeitet und war offenbar in de Vries' Tochter Annie verliebt. Als die jedoch die Verlobung mit Feldkamp bekannt gab, kündigte er. Feldkamp stand unter dem Einfluss von Halluzinogenen, die sich im Liquid seiner E-Zigarette befanden. Als klar wird, dass Feldkamp neben Annie de Vries noch weitere wohlhabende Verlobte in den angrenzenden Ländern hatte, geraten sowohl Annie als auch ihr Vater in den Fokus der Ermittler.



Doch wie stellt sich die Verbindung zu Enno her?