Hauptkommissarin und Teamleiterin Karin Reuter

Durch die häufigen Umzüge in fremde Länder war es für sie so gut wie unmöglich, Anschluss und Freunde zu finden. Und selbst wenn sie Anschluss fand, wusste sie, dass sie spätestens in einem Jahr wieder umziehen musste. Wozu also Zeit und Gefühle investieren? So begann sie zwangsläufig, sich damit zu arrangieren, ihre Gefühle für sich zu behalten und Konflikte mit sich selbst auszutragen. Bis zum heutigen Tag.