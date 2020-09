Doch auch der Kiosk-Besitzer Frederik Gebert gerät unter Verdacht. Auf ihn war die Tatwaffe zugelassen, die bald in der Nähe des Tatortes gefunden wird. Der unsichere Außenseiter gibt jedoch an, die Waffe sei ihm gestohlen worden. Während Claires Eltern, Rosa und Norbert Fogelberg, sich gegenseitig die Schuld am Tod ihrer Tochter geben, müssen sie erkennen, dass sie das eigene Kind kaum kannten. Und auch Jenny und Tom waren wohl keine echten Freunde: Sie werden von der SOKO erwischt, wie sie selbst aus Claires Tod noch Geld machen wollen. Doch eindeutig ist in diesem Fall nichts. Am Ende erkennen die Ermittler, dass das Opfer Claire durchaus auch Täterin sein konnte.