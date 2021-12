Der Grund für die Absage, ein Wasserschaden in der Wohnung, stellt sich als Ausrede heraus. Wollte das Opfer die Wahl des Betriebsrats sabotieren und es kam zum Streit zwischen den beiden Kollegen? Eine Überwachungskamera, die in der Wohnung des Toten gefunden wird, wirft weitere Fragen auf. Ruff lebte von seiner Ehefrau Aline getrennt. Installierte sie die Kamera aus Eifersucht in seiner Wohnung? Immerhin meldet sich auf dem Präsidium die Grafikerin Bella Willms und behauptet, sie sei die neue Freundin des Toten gewesen. Vor einigen Jahren wurde sie allerdings schon einmal wegen Stalkings verurteilt und niemand scheint von der jungen Liebe der beiden gewusst zu haben. Ist Bella Willms in alte Muster verfallen und hat sich die Beziehung zum Opfer nur eingebildet? Lange Zeit ist unklar, was wahr ist und was nicht.