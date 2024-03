Für Lilly steht fest, dass sie den Täter finden muss. Im Umkreis der Unglücksstelle wurden in den vergangenen Monaten mehrfach Gegenstände von Brücken geworfen. Bislang jedoch ohne tödlichen Ausgang. Ist Nick ein Zufallsopfer? Lilly glaubt an einen Serientäter.



Die Hinweise führen jedoch in ihre Familie und in die Spedition ihres Bruders. Laut Tibor hatte Nick eine Freundin. Wollte er Maike verlassen, deren Existenz damit auf dem Spiel stand? Frank Trunz, ein Zeuge von der Unfallstelle, behauptet außerdem, auf der Brücke einen Jugendlichen gesehen zu haben.



Das Phantombild ist eindeutig: Es handelt sich um Tibor. Hat Lillys Neffe also seinen eigenen Vater getötet?