Wer hatte also ein Interesse daran, ihn zu töten, wenn er doch nur helfen wollte?



Eine erste Spur führt zu Torsten Hahn, er hat zuletzt mit Luca die Verhandlungen für die Discounterkette DERA geführt. Hahn ist überrascht, er wollte die Verhandlungen zu Ende bringen. Unterdessen kann die Spurensicherung die Tatwaffe in einem Gewässer nahe des Obsthofes sicherstellen: einen Baumschäler.



Camilla Herzberg, die nun die Nachfolge von Luca in den Verhandlungen antritt, beteuert ebenfalls ihre Unschuld. Fraglich ist jedoch, warum sie wenig später bei Evan im Haus einbricht und Unterlagen stiehlt.



In den engen Täterkreis rückt nun auch Sanna, da sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt und sich durch den Verkauf des Apfelhofs eine Begünstigung erhoffte. Beim Überprüfen des Vertrages von DERA stößt Pauline schließlich auf einen entscheidenden Hinweis.