Die Kommissare machen die Tochter des Opfers ausfindig. Astrid Koch ist sauer auf ihren Vater. Immer ging es um ihn. Nie hatte er sich um seine Frau oder Tochter gekümmert. Überkam Astrid Koch irgendwann eine so große Wut?



Prof. Dr. Claudia Biehl hatte die fehlerhafte Todesursache festgestellt. Der Fehler muss ihr aufgrund des Stresses passiert sein. Wie kann einer so erfahrenen Ärztin so etwas passieren?



Zuletzt arbeitete der mittlerweile Verstorbene als Aushilfe in einem Fitnessklub. Marco Stahl war von Kochs Amateur-Läufer-Karriere in der DDR begeistert und hatte ihn daraufhin angestellt. Werner findet bei weiteren Untersuchungen heraus, dass Koch kleine Narben und Schädigungen des Gewebes der tiefen Muskulatur und der inneren Organe hat. Auf seinem Laptop finden sie Material rund um Doping im DDR-Amateursport. War Koch selbst ein Opfer und der Wahrheit zu nahegekommen?